加拿大央行：QT政策可能在2025年結束

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-21 23:00

加拿大央行 (BOC) 副總裁 Toni Gravelle 周四 (21 日) 表示，央行將繼續其量化緊縮 (QT) 計畫並應該在 2025 年結束，屆時央行將考慮在一級和二級債券市場購買資產。

市場和經濟學家猜測，最近的融資壓力意味著加拿大央行可能很快就會停止 QT 計畫，該計畫旨在吸收新冠疫情期間向金融體系注入的大量流動性。

Gravelle 周四在多倫多的演講中表示：「基於我們資產的期限狀況，我們應該在 2025 年某個時候達到這個區間」 。加拿大央行此前曾表示，QT 將運作到 2024 年底或 2025 年上半年。

Gravelle 說，最重要的是資產負債表正常化進程仍在繼續，就像去年制定的那樣，有工具來應對可能出現的臨時性融資壓力。

在 QT 下，加拿大央行出售持有債券，在持有的債券到期而不進行再投資，導致結算餘額下降。這個過程也被稱為資產負債表的正常化。

這番話表明，加拿大央行縮減資產負債表的計畫在過去一年中沒有發生重大變化，這將有助於消除有關官員很快將被迫縮減 QT 的猜測。

現在看來，這可能會在「2025 年的某個時候」發生，比官員們最初的計畫稍晚一些，因為官員們現在預估，加拿大政府在央行資產負債表上持有的存款將減少，使結算餘額在更長時間內維持在高位。

結算餘額的正常長期運作水準與去年 3 月 Gravelle 先前概述的範圍相同，但他表示，央行目前正在考慮如何恢復購買資產，考慮是在二級市場、一級債券拍賣期間，還是兩者兼具。

在演講中，Gravelle 解釋說，恢復購買是為穩定銀行的資產負債表，並重申這與新冠疫情時期旨在刺激經濟的資產購買不同。

他說「作為正常資產負債表管理的一部分，將再次開始購買加拿大政府債券和其他資產，這些購買不會是量化寬鬆 (QE)。」

Gravelle 也重申，即使將利率降至更正常的水準，銀行也有能力繼續 QT。該計畫結束後，加拿大央行將不再購買加拿大抵押貸款債券，並打算將購買多樣化。

今年稍早，融資市場的流動性壓力讓一些分析師和策略師質疑，加拿大金融體系的結算餘額是否已經出現短缺，這種情況可能加速了 QT 的終結。

Gravelle 重申，近期隔夜融資市場緊張的原因並不意味著央行需要提前停止縮減資產負債表。