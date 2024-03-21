〈央行理監事會〉緩和爆冷升息的驚嚇？楊金龍一句話暗示非鷹派基調

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-21 19:56

在歐美掀起降息聲浪的情勢下，中央銀行今 (21) 日爆冷升息半碼，重貼現率將上揚至 2%，央行總裁楊金龍對貨幣政策基調下註解「還是緊縮」，但也提到「從現在開始要觀望了」，有暗示市場並非啟動升息循環、無需對升息過度驚嚇的態度。

楊金龍解釋，電價對通膨的預期影響，是升息主因，央行作為貨幣政策的執行者，對於未來發生的事情要先考慮進去，「但是也要開始觀望了」。

楊金龍不諱言，現在的出口表現有點兩極化，資通訊和伺服器產業強勁成長，「其他都苦哈哈」，有些企業認為調升利率沒關係，但有些則是增加營運成本。

另一方面，楊金龍提到，他國的調整會影響到經濟和金融面，央行都要評估，暗示若未來美國和歐洲央行啟動降息循環，央行也會因應國際局勢變化。

對於近期台股強勁大漲，且新掛牌的 ETF 吸金度高，楊金龍說，「籌資完馬上就要進股市」，的確台灣的財富效果主要還是在股市裡面，但仍提醒投資人，「股市好的時候，反而外資會大量賣」。