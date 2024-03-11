日月光投控前2月營收年增2% 呈現溫和復甦

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-11 17:42

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (11) 日公布 2 月營收 397.51 億元，月減 16.1%，年減 0.6%，累計前 2 月營收 871.41 億元，年增 2.38%；由於第一季為傳統淡季，客戶拉貨力道較弱，前 2 月營收呈現溫和復甦。

以封測及材料營收來看，日月光投控 2 月封裝測試及材料營收 232.91 億元，月減 6.4%，年增 0.5%，因此 2 月營收下滑主要仍是受 EMS 的傳統淡季影響。

展望後市，日月光投控看好，今年是復甦的一年，預期上半年營收呈現逐季成長，下半年隨著客戶庫存去化完畢，將進入傳統旺季，全年營運會優於去年，尤其在先進封裝領域，今年相關業績估至少增加 2.5 億美元。