盤後速報 - 振宇五金(2947)下週(3月28日)除息0.8元，預估參考價79.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05
振宇五金(2947-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(3月21日)收盤價80.30元計算，預估參考價為79.5元，息值合計為0.8元，股息殖利率1.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
振宇五金(2947-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為五金商品之零售及批發。近5日股價上漲3.51%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/28
|80.30
|0.8
|1.0%
|0.0
|2023/10/06
|87.2
|0.5
|0.57%
|0.0
|2023/03/23
|92.0
|1.0
|1.09%
|0.0
|2022/10/11
|97.5
|1.2
|1.23%
|0.0
|2022/07/07
|105.0
|3.8
|3.62%
|0.0
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