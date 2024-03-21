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鉅亨速報

盤後速報 - 振宇五金(2947)下週(3月28日)除息0.8元，預估參考價79.5元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05

振宇五金(2947-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(3月21日)收盤價80.30元計算，預估參考價為79.5元，息值合計為0.8元，股息殖利率1.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

振宇五金(2947-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為五金商品之零售及批發。近5日股價上漲3.51%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/28 80.30 0.8 1.0% 0.0
2023/10/06 87.2 0.5 0.57% 0.0
2023/03/23 92.0 1.0 1.09% 0.0
2022/10/11 97.5 1.2 1.23% 0.0
2022/07/07 105.0 3.8 3.62% 0.0





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