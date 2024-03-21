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鉅亨速報

盤後速報 - 豆府(2752)下週(3月28日)除息13.3元，預估參考價251.2元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05

豆府(2752-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利13.3元。

以今日(3月21日)收盤價264.50元計算，預估參考價為251.2元，息值合計為13.3元，股息殖利率5.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

豆府(2752-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為餐飲業。近5日股價下跌2.4%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/28 264.50 13.3 5.03% 0.0
2023/03/30 268.5 10.0 3.72% 0.0
2022/09/06 191.5 0.0 0.0% 1.2
2022/03/25 161.0 4.5 2.8% 0.0
2021/03/25 188.5 9.0 4.77% 0.0





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