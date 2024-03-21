盤後速報 - 豆府(2752)下週(3月28日)除息13.3元，預估參考價251.2元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05
豆府(2752-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利13.3元。
以今日(3月21日)收盤價264.50元計算，預估參考價為251.2元，息值合計為13.3元，股息殖利率5.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
豆府(2752-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為餐飲業。近5日股價下跌2.4%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/28
|264.50
|13.3
|5.03%
|0.0
|2023/03/30
|268.5
|10.0
|3.72%
|0.0
|2022/09/06
|191.5
|0.0
|0.0%
|1.2
|2022/03/25
|161.0
|4.5
|2.8%
|0.0
|2021/03/25
|188.5
|9.0
|4.77%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇