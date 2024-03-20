拉加德：即使ECB六月可能首次降息 未來利率路徑仍不明朗

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-20 23:20

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周三 (20 日) 表示，在可能的六月首次降息後，仍無法承諾進一步降降息舉措。她重申涉及利率決策的決定仰賴未來經濟數據，此外貨幣政策路徑仍不明朗。

她周三在法蘭克福的會議上說：「我們的決定必須依賴數據和每次的會議，對新的資訊做出反應。這意味著即便在首次降息後，央行也無法承諾一條特定的利率路徑。」

拉加德也提到，未來幾個月將公布的薪資、生產力和企業利潤率數據將決定利率何時可以下調。她說：「如果這些數據顯示，潛在通膨路徑與我們的預測之間有足夠程度的一致性，並且假設傳導仍然強勁，我們將能夠進入政策周期的回調階段，並減少政策的限制性。」

市場分析指出，在下半年的大部分時間裡，整體通膨率將低於 ECB 的 2% 目標，預期通膨前景將允許管理委員會今年降息 125 個基點，風險傾向降息幅度略小。

隨著首次降息時間越來越明顯，外界爭論正轉向歐洲央行將以多快速度結束其歷史性的升息行動，以及借貸成本最終將停留在何處。

一些官員如如希臘央行總裁 Yannis Stournaras 提出今年採取一系列行動的可能性，這與投資人預期相符。ECB 副總裁戴金多斯 (Luis de Guindos) 本周二曾表示，央行將不得不根據眼前所看到數據調整政策。

ECB 首席經濟學家雷恩 (Philip Lane) 在周三的同一場會議上表示：「我們將在我們需要的限制水準與我們在潛在通膨和薪資方面看到的進展速度之間保持平衡。」

另外，愛爾蘭央行總裁 Gabriel Makhlouf 同樣也持謹慎態度。他受訪時說：「好消息是通膨正在下降過程，希望利率的快速成長已觸頂，現在的問題是高利率要維持多久。」

由於歐元區 20 國在經濟衰退邊緣徘徊了一年多，有些人警告不要採取過度限制性的政策立場。