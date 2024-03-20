〈焦點股〉和碩搭上AI順風車 股價站上百元放量衝高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-20 11:23

代工大廠和碩 (4938-TW) 昨 (19) 日宣布參與輝達 (NVDA-US)GTC 大會，輝達也將和碩納為新款 GPU 合作夥伴之一，激勵和碩今(20) 日股價再創高，最高漲至 109.5 元，逼近漲停板，雖隨後漲幅稍收斂，但仍漲逾半根停板。

和碩今天早盤以 104.5 元開高，盤中最高來到 109.5 元，逼近漲停板，股價更寫下新高，雖然隨後漲幅收斂，但仍漲逾半根停板，成交量超過 6 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，連 5 買後，昨天轉為賣方，昨天三大法人合計賣超 1248 張。

和碩昨天股價站上百元，董事長童子賢說，「終於輪到我們搭上 AI 順風車」。

童子賢提到，AI 過去已有 5、6 年的鋪陳，在近年出現如 ChatGPT 等殺手級應用，AI 終於迎來曙光。不過童子賢認為，目前 AI 仍在初期發展階段，未來成長速度飛快，浪潮很大，只要有心下去游泳，都能有一展身手的空間。