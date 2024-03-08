〈電子五哥營收〉和碩淡季效應影響 2月營收年月雙減創36個月新低
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-08 20:37
代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (8) 日公布 2 月營收 622.96 億元，年月雙減，創 36 個月以來新低。受到淡季效應影響，三大產品線包括通訊產品、消費性產品以及資通訊產品需求疲弱，使得和碩 2 月營收下滑。
和碩 2 月營收 622.96 億元，月減 39.4%，年減 28.1%。累計今年 1 月月營收 1756.49 億元，年減 19%。筆電出貨方面，和碩 2 月筆電出貨 35 至 40 萬台，約較 1 月衰退 28.57%。
和碩共同執行長鄭光志先前指出，目前在伺服器方面掌握度高，且已經確定在第二季、第三季有中大型 CSP 的 AI 伺服器少量出貨。
共同執行長鄧國彥也提到，目前專案多與輝達 (NVDA-US) 相關，不過與英特爾 (INTC-US)、AMD(AMD-US) 也都持續洽談中。
另外，和碩將於下周四 (14 日) 舉辦法說會，預料屆時將釋出最新展望與市況。
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