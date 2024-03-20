Google加深AI進軍醫療領域 推出Fitbit新功能與疾病篩檢合作

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-20 00:11

Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 周二 (19 日) 在紐約市舉行的年度健康活動上宣布一系列醫療保健領域部屬人工智慧 (AI) 模型的舉措，其中包括一款幫助 Fitbit 用戶從穿戴設備收集資訊的工具，還有一項在印度改善癌症與疾病篩檢的合作。

該公司表示，旗下 Fitbit 團隊開發的 AI 功能能從手環中獲取數據，替用戶提供個人健康方面的指導，例如評估運動如何影響個人睡眠品質，該功能由 Google 最先進的 Gemini 模型驅動。

此外，Google 還表示將與印度醫療中心 Apollo Radiology International 達成合作協議，在印度提供由 AI 模型驅動的肺結核、肺癌和乳癌篩檢服務。一旦 Apollo 獲得監管部門批准，這項服務將在未來 10 年內提供 300 萬次免費篩檢，幫助印度數十萬人獲得及時治療。

多年來，Google 一直試圖在醫療保健領域掀起一場革命，並且取得了不同程度的成功。除了於 2019 年收購 Fitbit 外，該公司去年還推出一款能夠回答醫療問題的 AI 模型「Med-PaLM」。

Google 健康長 (chief health officer)Karen DeSalvo 受訪時說，最新的舉措是 Google 承諾的一部分，即確保消費者和公司使用的所有產品都能提供高品質的健康資訊。她說：「公司考慮的是世界上最大的健康挑戰是什麼，以及它的技術如何改變世界，無論是對個人還是對人群。」