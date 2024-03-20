MicroStrategy發行可轉債籌資買比特幣 盤中股價跌逾7%

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-20 02:30

比特幣多頭大將 MicroStrategy 周二 (19 日) 宣布完成 6.0375 億美元的可轉換公司債發行，替購買比特幣籌集資金，這是該公司一周內的第二筆可轉換債發行。然而由於比特幣價格走跌，拖累 MicroStrategy 股價跟著下滑。

截稿前，MicroStrategy(MSTR-US) 周二盤中股價下跌 7.10%，每股暫報 1,396.00 美元，較盤前 13% 的跌幅有所收窄，到目前為止，該股漲幅仍超過 100%。根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 3.8%，報 64,833.89 美元。

MicroStrategy 周二還表示，其在 3 月 11 日至 3 月 18 日期間斥資 6.23 億美元購買 9,245 枚比特幣，此前股價一度跌至每股 1,275 美元，創下自 3 月 7 日以來新低。

外媒報導指出，MicroStrategy 最新發的債是 2031 年到期的 0.875% 可轉換優先票據，這些票據可轉換為現金或 MicroStrategy 的 A 類普通股，或兩者組合，在 2030 年 9 月 15 日之前，這些票據只能在特定事件之後和特定期間內轉換。

根據該公司的說法，轉換比例可能會進行調整，最初為每 1,000 美元本金票據 0.4297 股 MicroStrategy 股票，或相當於每股約 2,327.21 美元的轉換價格。