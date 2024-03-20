外資連四賣 再賣超269億元 聯手自營商倒貨00939共46萬張

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-20 19:11

台股今 (20) 日開高走低翻黑，跌破 19800 點，終場收在 19784 點。其中，外資再大賣 269 億元、自營商同步賣超 98.14 億元，投信則持續買超 159.2 億元，三大法人合計賣超 208.69 億元，期貨方面，外資淨空單增加 2758 口至 4788 口。

今日掛牌上市的統一台灣高息動能 ETF(00939-TW) 成交張數 77 萬張，遭外資、自營商各賣超 13.2 萬張 33.2 萬張。成分股英業達 (2356-TW)、佳世達 (2352-TW)、長榮 (2603-TW)、和碩 (4938-TW) 等 00939 成分股也慘遭狙擊。

台股 3/13 攻上 20112 歷史高點後，連續 5 個交易日企圖重回 2 萬點失利，外資和投信高檔多空對作，外資連續 4 個交易日賣超金額達 689 億元；投信則連續 14 個交易日買超，加碼金額達 846 億元；自營商也在昨日減碼後，今天擴大賣超達 98 億元。

觀察外資今日操作，賣超第一名是統一台灣高息動能 ETF(00939)，其次為群益台灣精選高息 (00919) 共 4.6 萬張。個股方面，英業達 26,528 張、長榮航 22,538 張、新光金 20,653 張、佳世達 17,774 張、長榮 17,602 張、和碩 16,595 張、中信金 15,019 張、廣達 12,135 張。

外資買超部分，持續加碼神達 2.2 萬張、鴻海 1.1 萬張，欣興、仁寶、開發金、寶成都有超過 6000 張。ETF 則青睞中信美國公債 20 年 (00795B)9,126 張、大華優利高填息 30(00918)8,678 張、國泰 20 年美債 (00687B)、國泰 10Y + 金融債 (00933B)。