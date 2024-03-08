〈電子五哥營收〉廣達2月營收843億年月雙增 預期Q1受惠季底拉貨效應

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-08 17:23

廣達 (2382-TW) 今 (8) 日公布 2 月營收 842.93 億元，不受 2 月適逢農曆春節，工作天數較少影響，仍然繳出年月雙增的成績。廣達指出，雖然第一季仍為傳統淡季，但預期 3 月季底將有拉貨效應，有望成長。

廣達 2 月營收 842.93 億元，月增 15.6%，年增 1.1%。累計今年 1 至 2 月營收 1572.3 億元，年減 9.3%。

廣達指出，由於旗下產品以消費性產品為大宗，經過第三季與第四季的出貨高峰後，第一季進入傳統淡季，會有季節性衰退。 不過廣達 2 月筆電出貨 290 萬台，與 1 月持平，無明顯衰退。

至於伺服器方面，廣達則表示，由於伺服器產品多為 B2B 客戶，使得伺服器訂單市況與展望仍需長期觀察。不過廣達董事長林百里透露，樂觀看 AI 伺服器出貨，更直言「最近很忙，忙著出貨」，同時也希望 CoWos 缺料問題可以盡快解決。