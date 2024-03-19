螞蟻集團任命新總裁 自監管改革來最大規模人事調整

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-19 19:23

根據中國媒體《36 氪》周二 (19 日) 報導，螞蟻集團董事長兼執行長井賢棟發布全員信，宣布新一輪組織架構升級，韓歆毅將出任集團總裁，全面負責數位支付、數位網路和數位金融業務，向井賢棟滙報工作。

至於螞蟻國際、OceanBase 和螞蟻數科分別成立董事會，獨立面向市場。

井賢棟在信中出，今次組織升級是為了進一步加快改革步伐，推進螞蟻「AI First」、「支付寶雙飛輪」、「加速全球化」三大戰略。調整延續螞蟻面向市場變革組織陣型、推動管理團隊年輕化的策略，將進一步激發組織活力。

另有外媒報導指出，自螞蟻集團去年 7 月被中國當局罰款 9.84 億美元以來，井賢棟在電子郵件中提到的組織變化是馬雲創立的金融科技集團最大重組。這是中國對網路公司開出的最大罰單之一，為該集團長達數年的監管改革畫上了句號。