〈輝達GTC大會〉聯發科攜手輝達 推車用智慧座艙晶片組

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-19 12:03

聯發科 (2454-TW) 今 (19) 日在輝達 (NVDA-US)GTC 大會上推出一系列結合 AI 的全新 Dimensity Auto 智慧座艙系統單晶片(SoC)CX-1、CY-1、CM-1 和 CV-1，這四款晶片皆支援 NVIDIA DRIVE OS 軟體，讓車廠能藉由 Dimensity Auto 平台涵蓋從豪華(CX-1) 到入門級 (CV-1) 的各種市場區隔，將優異的 AI 車艙體驗帶入新世代的智慧汽車中。

Dimensity Auto 智慧座艙晶片組整合最新 ARMv9-A 架構、以輝達次世代 GPU 加速的 AI 運算和輝達 RTX 繪圖技術，支援深度學習功能，在車內直接執行大型語言模型 (LLMs)，提供聊天機器人、豐富的多螢幕顯示、駕駛警覺性偵測等先進的 AI 安全與娛樂應用。

聯發科看好，直接在裝置端執行這類應用不僅提高安全性，還享有快速和低延遲的優勢。此外，Dimensity Auto 智慧座艙平台更結合符合最新的車規安全標準的硬體級安全功能，進一步保護使用者資料。

聯發科運算聯通元宇宙事業群總經理游人傑表示，一如在行動通訊市場帶來的革命性個人化、直覺化的運算體驗，生成式 AI 也正在改變汽車產業。Dimensity Auto 智慧座艙解決方案提供易於拓展的軟硬體平台，有助於車廠將 AI 功能輕鬆部署到全系列車款，將為汽車產業帶來全新的 AI 車艙娛樂體驗。

Dimensity Auto 智慧座艙平台將座艙娛樂提升至全新境界，整合輝達 RTX GPU 支援光線追蹤技術，為遊戲帶來逼真的視覺和照明效果，同時支援 AI 解析度提升和影格生成技術，讓角色動作快速流暢。

此外，憑藉 Dimensity Auto 智慧座艙平台最新的連網及記憶體技術，不同乘客可以在不同螢幕上同時連線觀賞影音，並在視訊時，透過 AI 技術達到即時視線校正和提升音訊品質等高階功能。

輝達汽車業務部副總經理 Ali Kani 表示，生成式 AI 與加速運算正在重塑汽車產業。新推出的 Dimensity Auto 晶片組結合了輝達領先的繪圖運算與人工智慧技術，將在各等級的車款為車主帶來前所未有的車載互動體驗，提升安全防護與連網功能。

此外，Dimensity Auto 智慧座艙 CX-1、CY-1、CM-1 和 CV-1 晶片組更高度整合多項功能，以協助車廠降低物料清單 (BOM) 成本，例如內建的多鏡頭 HDR ISP 可支援前向、車艙內和鳥瞰視角攝影，能讓車廠應用在各類增強行車安全的應用；同時也整合音訊 DSP，支援最新語音助理，讓駕駛不用鬆開方向盤也能獲取資訊並使用資訊娛樂系統。