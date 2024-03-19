輝達、嬌生聯手為手術開發新AI應用 可分析手術、自動化術後文件

鉅亨網編譯許家華 2024-03-19 07:08

嬌生 (Johnson & Johnson) (JNJ-US) 周一 (18 日) 宣布將與輝達 (NVDA-US) 合作開發和擴展用於醫療手術的人工智慧 (AI) 應用。

輝達醫療保健副總裁 Kimberly Powell 表示，嬌生的醫療科技部門 (MedTech) 和輝達計劃將 AI 技術整合至術前和術後的設備和平台，確保外科醫生能獲取他們需要的所有資訊。

舉例而言，這兩家公司正利用 AI 來分析手術影片，並自動化術後所需但費時的文件。

Powell 受訪時表示：「這可妥善運用當前生成式 AI 時代的技術，讓手術室內所有數據源都能被使用，無論是聲音還是來自體內或其他地方的攝影畫面。」

嬌生表示，其 MedTech 部門為心臟衰竭、腎臟病和中風等疾病開發工具和解決方案，其技術每年用於超過 7500 萬台手術。Powell 表示，輝達已在醫療設備和影像領域耕耘十多年。

嬌生 MedTech 副總裁兼全球數位主管 Shan Jegatheeswaran 表示，僅一分鐘的手術影片就相當於大約 25 次 CT 掃描，因此對外科醫生來說，擁有算力和基礎設施以廣泛註釋和共享這些影片，效力將相當強大。

他認為，去識別化和增強影片短期內有助於教育和培訓外科醫生，而長期來看，除了影片還能加上分析，以提供即時決策支援。倘若更容易取得手術影片，意味著院所人員將不必僅靠其機構中更權威的醫生判斷。

Jegatheeswaran 以運動員賽後回放比賽錄影畫面為例，稱這樣不斷審視自己，日後的表現就會越來越好。

Powell 表示，雙方的合作還處於「早期階段」，且許多 app 還需要時間來微調和安全的實施，但「自動化文書工作」等非診斷用例將立即發揮效果，大大節省外科醫生的時間。