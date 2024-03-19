〈台幣〉貶破31.7元關卡 創近4個月新低價

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-19 10:54

新台幣今 (19) 日持續偏弱整理，以貶值 2.1 分開出後，持續探低，盤中最低一度來到 31.741 元，貶值 8.2 分，創去年 11 月下旬以來新低。

新台幣今日以 31.68 元、貶值 2.1 分開出後，隨即越走越低，開盤不到一小時最低來到 31.741 元，高低價差 6.1 分。

觀察主要亞幣，由於美元指數反彈約 0.16%，泰銖和新台幣貶近 0.2%，韓元貶逾 0.1%，日圓貶近 0.1%，港幣、人民幣和星元狹幅平盤整理。

法人分析，市場等待周三 FOMC 會議結果，聯準會是否維持今年降息 3 次的預期受到關注，美債殖利率和美元已先走高反映避險情緒；在此同時，台北匯市因外資和海外投資款匯出，抵銷出口商拋匯，新台幣貶值。