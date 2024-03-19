〈紐約匯市〉美元指數上揚 日銀轉向在即 日元持穩

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-19 06:02

本周一系列央行會議登場前，美元指數周一 (18 日) 小幅走強，市場正在等待聯準會 (Fed) 對其降息計畫的最新預測。與此同時，日元匯價持穩，投資人認為日本央行 (日銀) 有望於本周結束負利率政策。

除了日本和美國以外，英國、澳洲、挪威、瑞士、墨西哥、台灣、巴西以及印尼央行也將在本周召開會議。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.16%，報 103.60。美國經濟表現優於預期，削弱投資人對聯準會 (Fed) 將在今年快速且大幅降息的押注，並帶動美元指數在今年漲逾 2%。

LSEG 數據顯示，市場目前預期 Fed 今年將降息不到三次，每次 25 個基點，幾乎較年初砍半。根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，期貨市場顯示 6 月首次降息的機率約為 51%，也大幅低於原先預期。

美國 10 年期公債殖利率周一升至三周高點。因市場認為利率將在更長一段時間內維持在較高水平，殖利率上漲加劇美元漲勢。

市場接下來聚焦 Fed 是否會在周三 (20 日) 改變今明後年的經濟和利率預測。Fed 12 月給出的點陣圖預測 2024 年將降息 75 個基點。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示：「我認為他們將維持三次降息，但若有所調整，也比較可能是兩次，而非四次。失業率中位數上升可能令人們感到驚訝。」

日元匯價變動不大，截稿前微升 0.05%，至 149.11 日元兌 1 美元。日元兌美元在過去幾周歷經跌宕起伏，上月一度貶至 150.88 日元，並隨著經濟數據優於預期，以及市場對日本央行即將結束負利率政策的押注升溫，在 3 月初反彈至一個月高點的 146.48 日元。

與此同時，日本主要企業加薪幅度超出預期，也強化人們對日銀最快於本周二 (19 日) 退出超寬鬆貨幣政策的看法。

Monex USA 交易總監 Juan Perez 表示：「最近日銀部分官員的聲明顯示，他們認為現在是時候退出寬鬆金融環境了。但他們是否會在本周採取行動，仍充滿不確定性，」

Bannockburn Global Forex 的 Chandler 認為，日銀更有可能在 4 月退出寬鬆政策，因為隨著對日本家庭的能源補貼在當月結束，通膨可能會大幅上升。

歐元貶 0.15% 至 1.0871 美元。英鎊在周四 (21 日) 的央行會議前下跌 0.1%，至 1.2728 美元，市場預期英國央行將把利率維持在 5.25% 不變。

澳幣小跌 0.04% 至 0.6558 美元。澳洲央行將在周二召開會議，市場普遍預期利率將持平不變。

瑞士法郎下跌 0.4%，至 0.8865 瑞郎兌 1 美元。部分投資人認為瑞士央行可能會在周四降息，因瑞士通膨已落在 0%-2% 目標範圍一段時間。

截至台灣時間周二 (19 日) 約 6:00 價格: