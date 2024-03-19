〈台股盤前〉輝達GTC登場股價僅小漲、FOMC決議近 盤面漸趨觀望

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-19 08:38

台股昨日雖然在台積電轉強下化解探底壓力，但法人認為，本周有 FOMC 利率會議，市場擔心降息時程恐受影響，盤面氣氛恐偏觀望，雖前波跳空缺口未回補前，台股仍可維持高檔震盪走勢，然一旦回補，台股將進入 19250-20100 點區間整理。

美股主要指數周一收漲，道瓊上漲 75.66 點或 0.2%、那指上漲 130.27 點或 0.82%、標普上漲 32.33 點或 0.63%、費半小跌 0.10 點，收 4,757.60 點；其中，輝達 (NVDA-US) GTC 大會登場，收盤小漲 0.7%。

台股 ADR 全數收紅，台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.16%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.04%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.12%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.16%。