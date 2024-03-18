摩根士丹利：今夏布蘭特原油價格將攀升至每桶90美元

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-18 22:20

路透周一 (18 日) 報導，摩根士丹利將今年第三季布蘭特原油價格預測每桶上調 10 美元，至每桶 90 美元，原因是石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+)承諾減產導致供需平衡趨緊，以及俄羅斯最近在無人機襲擊其煉油廠之後減產。

此外，摩根士丹利還將 OPEC(石油輸出國組織) 和俄羅斯第二季的供應預測每日下調 20 萬桶至 30 萬桶，預估第二季將出現適度的供應缺口，而第三季將出現更大的缺口。

該行也將第一季布蘭特原油價格預估從每桶 82.5 美元調高至 85 美元，第二季預估從每桶 82.5 美元調高至每桶 87.5 美元，第四季預估為每桶 85 美元，高於之前的每桶 80 美元。

布蘭特原油期貨價格周一徘徊在每桶 86 美元關卡之下，今年年初以來，烏克蘭加大對俄羅斯石油基礎設施攻擊力道，襲擊多家大型煉油廠，試圖削弱俄羅斯的軍事力量，油價因此獲得支撐。

摩根士丹利說：「這些攻擊可能意味著一些石油產量可能仍需要減少。因此，再加上 OPEC + 的承諾，我們將俄羅斯第二季和第三季的石油產量預測每天下調了約 20 萬桶。」

該行也認為，由於 OPEC 凝聚力惡化的風險，布蘭特原油價格實際上仍有小幅折讓，而不是地緣政治風險溢價。該行說：「每個月，OPEC 的紀律仍然存在，布蘭特原油價格可能會繼續趕上庫存和時間差的水準。」

本月早些時候，以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的 OPEC + 成員國同意將自願每日減產 220 萬桶的計畫延長至第二季。

摩根士丹利仍預估今年石油需求將每日成長 150 萬桶，略高於歷史趨勢成長，原因是受航空燃料和石化的推動，以及中國和印度的地區需求。