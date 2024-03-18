外資賣超台股86億元 回補欣興、調節鴻海都逾萬張水準

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-18 17:41

台股今 (18) 日收盤指數大漲 197.35 點，收盤指數報 19879.85 點，並站回 5 日線之上，成交值 4201 億元，三大法人合計買超 49.63 億元，其中外資回補買超欣興 (3037-TW) 及賣超鴻海 (2317-TW)。而主要包括欣興、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 三檔主要 ABF 載板概念股，今天全數收紅。

3 月 18 日集中市場外資賣超 86.34 億元。投信買超 132.05 億元，自營商買超 3.92 億元。在期貨市場上，今天外資交易淨口數爲多單 1304 口 ，未平倉合約口數爲空單 10104 口 。

3 月 18 日集中市場外資買超較多的個股為，欣興、中興電、中環、東元、寶成、華通、矽格、台船、大亞、緯創；3 月 18 日集中市場外資賣超較多的個股為，長榮航、聯電、臺企銀、京元電、鴻海、元大金、中鋼、友達、陽明、長榮。

3 月 18 日集中市場投信買超較多的個股為，聯電、大聯大、鴻海、京元電、英業達、聯強、日月光投控、和碩、東陽、文曄；3 月 18 日集中市場外投信賣超較多的個股為，旺宏、遠東銀、中磊、遠百、華通、世紀鋼、技嘉、樺漢、瀚宇博。

3 月 18 日集中市場自營商買超較多的個股為，鴻海、中工、開發金、中興電、燿華、華泰、長榮、華通、欣興、中環；3 月 18 日集中市場自營商賣超較多的個股為，廣達、群創、玉山金、緯創、聯電、台船、陽明、大同、中釉、宏碁。