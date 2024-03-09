〈熱門股〉燿華低軌衛星營收將大幅攀 外資力捧周漲11%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-09 10:05
HDI 製程大廠燿華 (2367-TW) 2024 年可望重返獲利成長軌道，同時對赴泰國投資擴充產能展開積極行動並將於 6 月動工，將投入生產低軌衛星板及汽車板，燿華一周獲外資買超 5.3 萬張，股價收在 24.3 元，周漲幅達 11.72%。
燿華在泰國設立子公司、設廠的產品生產規劃，主要考量以生產低軌衛星板及汽車板爲主。就現有的燿華生產這兩項產品比重，燿華在 2024 年預估軌衛星板板占營收比重站上 15%。
燿華 2023 年前三季營收 113.32 億元，毛利率 8.64%，年減 4.27 個百分點，稅後虧損 1.12 億元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.17 元；2023 年全年預估爲虧損狀態，但今年有望轉盈。
燿華本周成交量冰並獲外資買超 5.3 萬張，外資持股比例攀升到 14.1%，股價收在 24.3 元，周漲幅達 11.72%，在急漲後股價拉回但仍站在 10 日線上，5 日線 24.99 元反壓仍待量能克服。
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