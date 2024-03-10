外資抱緊台積電 價差股息兩頭賺翻了 3/18除息估領走677億元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-10 09:13

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 即將在 3 月 18 日進行除息，每股將配發約 3.4998 元現金股利，以外資現有持股 1934 萬 7455 張推算，外資可望領走 677.12 億元，同時，距離上次除息交易日，台積電一共飆漲 202 元，等同外資持有台積電，股息、資本利得兩頭賺。

外資對台積電繼 2023 年轉為買超後，今年也無畏台積電股價創高、持續加碼，今年累計斥資 2650 億元，加碼 39 萬 4097 張，占整體發行量 1.52%，累計持股張數提升至 1934 萬 7455 張，整體持股比達 74.6%。

台積電此次是發放去年第三季的盈餘分配，首度配息 3.5 元，預計 3 月 18 日除息，並在 4 月 11 日發放，預計共發出 907.62 億元的現金，包括每股發放金額、發放總金額都創下新高，屆時 104 萬股民都可望領到股息。