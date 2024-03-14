玉晶光獲外資看好市占率增 改評「買進」調高目標價至472元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-14 11:36

玉晶光 (3406-TW)2023 年第四季營收 68.27 億元，同時毛利率也回升到 40.79%，公司對今年的業績並不看淡，如出貨順利，2024 年首季營收將超越去年同期的 33.28 億元，日系外資在最新報告中表示，看好玉晶光市占率成長，決定調高評等，由原先的「中立」調高至「買進」，目標價由 406 元調高至 472 元。

玉晶光 2023 年第四季營收 28.28 億元，毛利率 40.79%，季增 5.74 個百分點，符合公司管理階層預期的走勢，稅後純益 11.54 億元，單季每股純益達 10.23 元；玉晶 2023 年全年營收 216.75 億元，毛利率 35.67%，年減 4.25 個百分點，稅後純益 30.73 億元，年減 6.14%，每股純益 27.25 元。

玉晶光 2023 年第四季毛利率 40.75%，不僅符合公司管理階層預期的走勢，也優於外資方面的原先預期，外資認為，這意味著鏡片毛利率高於預期。

外資也看好玉晶光 2023 年年下半年的獲利優勢能進一步挺進到 2024 年全年，將激勵玉晶光 2024 年每股純益再增加 15%。

日系外資調高玉晶光 2024 年及 2025 年獲利預估，幅度分別為 23% 及 16%，主要基於玉晶光自 2023 年下半年以來在 iPhone 鏡頭領域獲得可觀的市占率，預計在 2024 年上半年市占率將進一步擴大，促成其 iPhone 相關鏡頭收入在 2024 年上半年將年成長 23%；同時， Meta Quest 3 在 2024 年第一季恢復部分出貨。