東鋼在手訂單佳 鋼價、電價成今年營運挑戰

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-18 20:26

東和鋼鐵 (2006-TW) 今 (18) 日召開法說，總經理黃炳樺表示，國內需求還是相當不錯，目前鋼筋在手訂單近百萬噸，型鋼訂單量也有成長，鋼構能見度更是達明年上半年，但近期廢鋼走跌不利鋼價上漲，加上電價調漲也影響成本，將是今年營運的挑戰。

黃炳樺表示，雖然住宅推案量受政府打房政策放緩，但 AI 趨勢帶動科技廠辦、商辦需求，鋼構今年全滿，目前談的都是明年上半年的訂單，其中有 6 成來自商辦需求，鋼筋前 2 月訂單則年增 25%、型鋼年增 1.9%。

不過在鋼價方面，黃炳樺坦言，近期國際廢鋼行情急遽下跌，上周公司以每噸 350 美元的價格購入廢鋼，比去年最低價還便宜 20 美元，預估本周將續跌，恐不利成品售價上漲，加上電價調整短期也不易轉嫁給下游，將藉由強化購料以及優化生產設備等方式控制成本。