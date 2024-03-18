〈台股盤後〉台積電與鴻海喊衝 大盤收漲197點站上5日線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-18 14:12

台股今 (18) 日在權值股台積電 (2330-TW) 及鴻海 (2317-TW) 走強之下，全場由電子股擔綱演出，市場資金並全力擁抱 PCB、散熱模組及重電等關族群，收盤指數大漲 197.35 點，收盤指數報 19879.85 點，並站回 5 日線之上，市場專家指出，台股量能並沒有失控，大盤震盪走堅格局不變。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，在類股輪漲格局之下，台股仍將有震盪走堅的表現 。但投資人應嚴控手中資金部位。

證券分析師黃漢成說，台股走堅，且可能重回 2 萬點之上再戰高點，台股今天走高的格局馭顯示 10 日線有撑，但投資人應相對衡量本身對市場風險的承受能力再介入。

值得注意的是，今天台北股匯走勢不同調，台北股市早盤強漲逾 100 點，股匯並表現不同調，因美元指數走升影響，台幣兌美元早盤震盪走貶，中午則貶值 3 分，暫收 31.623 元。

台股集中市場大盤今日早盤開盤開在 19706.11 點，最高 19879.86 點，最低 19706.11 點，以 19879.85 點作收，較前一交易日大漲 197.35 點，收盤指數報 19879.85 點，並站回 5 日線之上，市場成交值 4201.26 億元。

台股權值股台積電、鴻海收大漲，但大立光 (3008-TW) 收盤上漲 5 元，收盤價報 2520 元，成交量萎縮爲 228 張；光學元件股反而是玉晶光 (3406-TW) 走勢活潑，收盤上漲 10.5 元或 2.51%，收盤報 428 元，成交值 2003 張。

而高階 ABF 需求回升緩慢爆發同時，ABF 類股欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 今天股價同步走高，其中並以欣興的走勢最強，收盤上漲 8.27%，以 187 元作收。