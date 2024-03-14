〈台股盤後〉台積電買盤進壓哨球 尾盤豬羊變色 強拉72點收漲9點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-14 14:23
台股今 (14) 日早盤以 19920.63 點開低，且一度下滑至 19775.5 點，高點翻紅拉至 19995.51 點，企圖叩關 2 萬點未成隨後再度翻黑，高低震盪超過 200 點，僅靠在電線纜、紡織以及金融族群撐盤，但最後一盤台積電由黑翻紅，上漲 5 元作收，帶動大盤爆出 276 億大量拉抬 72 點，終場翻紅小漲 9.41 點或 0.05%，以 19937.92 點作收，成交量 4739.65 億元。
今天電子權值股表現大多走弱，僅有台積電 (2330-TW) 漲 0.64%，鴻海 (2317-TW) 漲 0.41%。聯發科 (2454-TW) 今天跌幅沈重，跌逾半根停板，廣達 (2382-TW) 同樣走跌，跌 2.79%，台達電 (2308-TW) 也跌 1.27%。
紡織族群今天有所表態，聚陽 (1477-TW) 漲逾半根停板，集盛 (1455-TW) 漲 %，儒鴻 (1476-TW)、東華 (1418-TW) 漲逾 3%，宏遠 (1460-TW) 皆漲 2.11%，南緯 (1467-TW)、台南 (1473-TW)、業旺 (1475-TW)、佳和 (1449-TW) 都有表現。
傳產除了紡織類股，電線電纜同樣表現亮眼，大山 (1615-TW) 亮燈漲停鎖住 59.6 元，華榮 (1608-TW) 漲 4.64%，華新 (1605-TW) 漲 3.57%，大亞 (1609-TW)、宏泰 (1612-TW)、艾美特 - KY(1626-TW) 皆漲逾 2%。
金融股今天漲勢凌厲，臺企銀 (2834-TW) 強攻漲停鎖住 16.55 元，國票金 (2889-TW) 漲逾半根停板，開發金 (2883-TW)、國泰金 (2882-TW)、華票 (2820-TW) 都漲逾 3%，其他如華南金 (2880-TW)、元大金 (2885-TW)、彰銀 (2801-TW)、高雄銀 (2836-TW)、群益證 (6005-TW)、上海商銀 (5876-TW)、合庫金 (5880-TW) 等都有 1 至 2% 漲幅。
千金股也是今天盤面上的亮點，股王世芯 - KY(3661-TW)領軍，漲停鎖住 3750 元，譜瑞 - KY(4966-TW)漲逾半根停板，力旺 (3529-TW)、信驊 (5274-TW)、旭隼(6409-TW) 漲逾 4%，祥碩 (5269-TW) 漲 2.26%，M31(6643-TW) 漲 1.38%，創意 (3443-TW)、大立光(3008-TW) 也都有漲勢。
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