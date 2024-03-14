〈台股盤後〉台積電買盤進壓哨球 尾盤豬羊變色 強拉72點收漲9點

台股今 (14) 日早盤以 19920.63 點開低，且一度下滑至 19775.5 點，高點翻紅拉至 19995.51 點，企圖叩關 2 萬點未成隨後再度翻黑，高低震盪超過 200 點，僅靠在電線纜、紡織以及金融族群撐盤，但最後一盤台積電由黑翻紅，上漲 5 元作收，帶動大盤爆出 276 億大量拉抬 72 點，終場翻紅小漲 9.41 點或 0.05%，以 19937.92 點作收，成交量 4739.65 億元。