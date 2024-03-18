前進高雄特貿三 合庫主辦星紀元公司130億元聯貸案今簽約

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-18 16:31

合作金庫商業銀行統籌主辦之星紀元國際股份有限公司 130 億元聯貸案，聯合授信簽約典禮於 (18) 日上午舉行，由合庫銀行董事長林衍茂代表授信銀行團與星紀元國際林子寛董事長共同簽署，該案獲得兆豐銀行、第一銀行、彰化銀行、華南銀行等支持，順利完成募集。

本案係高雄市特定經貿核心專用區 (三) 都市更新開發案，基地面積 3,650.3 坪，預定興建商場、辦公室、住宅等產品，附近有中鋼企業總部大樓、高雄市立圖書館、新光碼頭、高雄展覽館、高雄港埠郵輪旅運中心、高雄軟體園區、近環狀輕軌捷運軟體園區站 (C7)、高雄展覽館站 (C8)，生活機能佳、立地條件良好。

星紀元公司隸屬國揚集團 (2505-TW)，該集團隨著經濟發展，從以建築為主，逐步跨足百貨、飯店、休閒、地產等四大領域，除建築多案陸續開工外，台北漢來大飯店於 112 年 10 月開幕，漢神購物中心 - 台中洲際棒球園區亦正緊鑼密鼓的籌設中。