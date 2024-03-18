〈金管會備詢〉新光金現增125億 黃天牧：RBC 200%仍難達標

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-18 12:07

金管會主委黃天牧今 (18) 日赴立法院財政委員會專題報告，並備質詢。新光金董事會日前通過擬辦理 125 億元現金增資，黃天牧直言，此舉對於新壽 6 月底 RBC 目標 200% 仍難以達標，金管會將會持續要求，其餘免談。

立委李彥秀今天問及新壽改善計畫進度，黃天牧表示，近日確實有約談新光金董事長陳淮舟及新壽董事長魏寶生，澄清並未如外傳所傳的「震怒」。

黃天牧說明，今年 1 月底金管會新春記者會已有提醒，改革團隊進入新光金，對於資本缺口，主要股東要負擔起主要責任，日前在財委會上也強調，新壽今年 6 月底資本適足率 (RBC) 必須達到 200% 目標，這是主管機關的要求。

黃天牧直言，即便新光金上周通過辦理 125 億元現金增資，新壽 RBC 仍無法達到 200%，金管會重申還會繼續要求。他強調，體質改善是改革團隊必須要執行的事，他的想法很簡單，「新壽 6 月底 RBC 必須達到 200%，其餘免談」。

新光金上周召開臨時董事會，擬辦理現金增資 125 億元，加計第一季的 70 億元，等於今年要對新壽挹注 195 億元，但仍要提報金管會同意。此外，新壽日前也決議將發行次順位債 80 億元，預計以新台幣計價為主。