〈台股盤中〉股匯雙殺 挫逾180點跌破5日線 鴻海「狐跳」帶旺廣達、緯創

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-15 12:13

美國公布生產者物價指數 (PPI) 高於預期，聯準會 (FED)6 月降息機率下滑，台股今 (15) 日股匯雙跌，盤中下挫 187 點，最低來到 19750 點，跌破 5 日線，估量約 5000 億元，大型股則以鴻海表現最為強勢，也帶動廣達、緯創等代工廠同步走強。

台積電開低走低，下跌逾 2%，最低來到 765 元，市值失守 20 兆元、聯發科同步走弱，日月光投控、聯電等半導體指標也修正。不過，鴻海法說報喜，今日股價強漲，盤中更衝上漲停 133 元，也帶動今日將法說的廣達大漲半根停板、緯創連袂走揚。

鴻海大漲也激勵鴻家軍上攻，AMAX-KY 午盤漲停鎖住，鴻準大漲 8%、乙盛 - KY、樺漢、廣宇等漲 4-5%，瑞祺電、京鼎等漲幅也都在 3% 以上、陽程、建漢同步走揚。

其指標股來看，IC 通路雙雄文曄、大聯大漲 6%，奇鋐漲半根停板，台光電、力成漲 3-4%，微星則重挫 8%，為較弱勢的電子指標，ABF 相關的欣興、南電也跌逾 2%；千金股漲跌互見，股王世芯 - KY 挫逾 4%，大立光、緯穎、川湖走跌、祥碩平盤震盪，旭準、創意、嘉澤、亞德客 - KY 等小漲抗跌。