〈台股盤後〉甩尾收跌255點失守10日線 台積最後一盤爆量重挫近4%
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-15 14:27
台股今 (15) 日盤後富時指數季度調整生效，台積電尾盤急跌 12 元，加權指數甩尾下跌 255.42 點或 1.28%，收 19682.5 點，跌破 10 日線，周線翻黑終止連 8 紅，成交量放大至 5558 億元；櫃買指數則下跌 1.59 點或 0.6%，收 246.37 點。
台積電最後一盤爆出 3.14 萬張大量，下跌 31 元或近 4%，收 753 元失守 10 日線，聯發科、聯電下跌 1.3%、日月光投控也收跌、股王世芯 - KY 跌 3.9%，半導體指標表現普遍弱勢。
鴻海在法說正向加持下，今日大漲 9%，收 132 元創 3 年新高，也帶動廣達上漲 5.8%、緯創漲 3.5%，其他像是奇鋐及 IC 通路雙雄文曄、大聯大均漲 7%、金像電、台光電也有半根漲停，聯強漲 3%、可成、京元電子等漲逾 2%。
不過，微星重挫 8.9%、緯穎、智邦及台達電、川湖等跌逾 2%，AI 概念股走勢不同調；另外，ABF 載板的欣興跌 3%、南電也收跌。
傳產則以華城表現最為強勢，大漲 4.9%，但大同、東元、士電走弱，華新則漲 2%、貨櫃三雄續回檔修正，長榮重挫 9.3%、陽明、萬海雙雙走弱。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇