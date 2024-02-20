台杉促首樁台歐新藥合作 安宏生醫攜手國際新創開發攝護腺癌藥物

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-20 11:44

AI 新藥開發廠安宏生醫在台杉投資轉介下，與捷克新創公司 AI|ffinity、瑞士蘇黎世的 NexMR 以及中歐技術研究所 (CEITEC) 攜手合作，針對攝護腺癌的全新藥物作用靶點進行共同研究及開發，此合作也建立台灣新藥公司與歐盟新創企業與頂尖學研單位研發合作的先例。

安宏生醫董事長暨執行長林助強指出，透過捷克 AI|ffinity 以及瑞士 NexMR 的新型蛋白質化合物結構解析方法 (AI-4D-NMR) 的技術，可以快速得到目標蛋白質與藥物的最佳結合結構，讓藥物達到最佳的作用力與選擇性，本次國際合作夥伴則將提供相關的研究結果，使安宏生醫在後續藥物開發上能夠加速設計及驗證。

林助強說，此次合作選擇的題目在科學上已證明具高度潛力，但至今尚未有任何上市或臨床階段藥物。若本次合作能夠在攝護腺癌方面探索出新的藥物作用靶點，將有機會解決現有藥物瓶頸、及擴大藥物適應症的機會，其新型攝護腺癌治療藥物市場規模預估 2027 年約超過 160 億美元。

攝護腺癌為男性好發的癌症，根據衛福部國民健康署統計，國人前 10 大癌症中攝護腺癌排名第 5。 歐美國家中攝護腺癌是西方男性常見的癌症，其罹患率與死亡率都遠高於台灣，以美國為例，其罹患率為台灣的 8 倍，死亡率則是台灣的 2 倍。

安宏生醫表示，現有的處方一線口服荷爾蒙治療藥物，病患在經過一段時間用藥後，有 25% 族群會對現有荷爾蒙治療失效且產生抗藥性，而必須進行化療，甚至無藥可治。其原因除一般用藥後產生抗藥性外，更有許多病患族群的雄性素受體蛋白質缺乏特定片段結構，導致現有藥物無法治療。

安宏生醫指出，因此在新藥開發上能夠探索出新的藥物作用靶點，將有機會解決現有藥物瓶頸、及擴大藥物適應症的機會；最年生成式 AI 的快速發展，可以加速對蛋白質結構的了解，找到合適的藥物作用位點，並協助設計出對應的藥物分子結構。安宏生醫以小分子藥物來調控蛋白質降解新藥，就成為新穎應用 AI 進行藥物研發的重要領域。

蛋白質降解藥物為新型小分子藥物結構，具有小分子藥物在給藥方便性及製造容易等優勢，更兼具生物製劑藥物的治療專一性。