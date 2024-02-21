全福乾眼症新藥調整三方向 目標維持明年初展開第二個三期臨床

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-21 16:54

全福生技 (6885-TW) 旗下乾眼症新藥 BRM421 第一個三期臨床試驗不如預期，董事長林羣強調不會放棄該新藥的研發，後續將調整賦形劑、劑量濃度以及拉長觀察期後，目標維持明年初展開第二個三期臨床試驗。

林羣表示，去年三期臨床試驗結果不影響後續研發進程，今年 1 月 16 日收到臨床數據後，至今仍持續分析中，預計 5 月中會有完整的三期臨床試驗報告。除了分析臨床數據外，總經理徐文祺也親赴 3 家美國臨床中心勘查，確認臨床流程。

根據全福生技規劃，由於該三期臨床結果受到劑型成分影響，因此今年會進行賦形劑的改良，同時增強劑型濃度、延長觀察期時間，所有步驟完成後，明年初會如預期展開第二個三期臨床試驗，收案人數估落在 700-800 人。

林羣說，隨著乾眼症新藥 BRM421 改良賦形劑，以該新藥為基礎所延伸的神經營養性角膜炎新藥 BRM424，也規劃 7 月重新調整並展開新的臨床試驗。

為擴充產品線，全福也擬透過策略性併購、授權引進與孵化新技術方式增加研發品項，最快第一季底前會有初步結果。據了解，全福已經洽談逾 30 家公司、簽署 13 份 NDA(保密合約)。