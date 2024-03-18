生成式AI 今年進入企業應用 2032年AI訓練和推論市場達6400億美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-18 15:21

台北股市市今（18) 日在台積電、鴻海帶頭科技股領漲下，以上漲 197 點作收。美股也因輝達本週舉行 GTC 大會，讓 AI 類股表現值得期待。為讓 AI 運算更準確，AI 訓練 (training) 和推論 (inference) 需求應運而生，根據 IDC 的預估，至 2032 年， AI 訓練和推論相關的市場將分別達到 4710 億美元和 1690 億美元，年增率達 31% 和 48%。

日前蘋果宣布放棄「Apple Car」計畫，部分員工轉調至開發生成式 AI，且為加速開發腳步，還傳出收購加拿大 AI 新創公司 DarwinAI。而本週 3/18 至 3/21，輝達舉行 GTC 大會，可能發表新款 AI 晶片，科技巨頭們持續全力發展 AI，展現強烈企圖心。儘管投資人已開始對 AI 概念股的驚人漲勢表達疑慮，但專家仍普遍認為 AI 可能是新一波工業革命，目前才剛起步。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯表示，2023 年生成式 AI 成為市場主流，並重新點燃投資者對 AI 晶片、軟體、運算基礎設施公司的興趣，因市場認為 AI 是智慧型手機以來影響科技產業最大的事件。目前正處於「建設和實驗」階段，也就是研發強度和資本支出較高的時期，此一週期已經使半導體、硬體、雲端運算公司受益，包含「科技七雄」。生成式 AI 應會在 2024 年進入企業「應用」階段，生成式 AI 的出現將帶來平台轉變和技術進步，就像 2010 年代雲端服務的出現。

執行 AI 運算除了需要大量數據外，為了讓 AI 的分析和產出更準確和可靠，與 AI 運算相關的訓練和推論需求湧現，其中以 AI 訓練為優先，當 AI 訓練到一定程度時，接著就是透過 AI 來推論，根據 IDC 的預估，至 2032 年，與 AI 訓練和推論相關的市場將分別達到 4710 億美元和 1690 億美元，複合年增長率 (CAGR) 達 31% 和 48%。

富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦十項「數位轉型」主題，包含 AI、雲端運算、新商業、電氣化和自主性、數位媒體轉型、金融科技、數位客戶參與、物聯網和 5G、網路安全、未來工作，其中尤其看好 AI 主題，本基金除了持有最具指標性的 Nvidia 外，微軟、AMD、甲骨文、ARM 甚至台積電等知名企業也都有佈局，企圖抓穩生成式 AI 投資契機。