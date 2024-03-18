普丁得票率87%！確定連任俄羅斯總統
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-18 08:15
台灣時間周一（18 日）凌晨 2 時，隨著俄羅斯領土最西端加里寧格勒州投票站關閉，俄國總統選舉投票結束，在已統計 80% 選票中，現任總統普丁得票率為 87.15%，確定連任。
據《彭博》報導，這次普丁的得票率為 87.15%，遠高於 2018 年的 77%。這次俄國的投票率為 74.2%，也比 2018 年的 67.5% 高，且至少有六個地區的投票率超過 90%。
根據俄羅斯總統選舉規則，在選舉中獲得 50% 以上選票者當選總統。
這是普丁第五度當選總統，且他再獲得六年總統任期，代表他將整整帶領俄國 30 年。
普丁周日深夜在競選總部向所有選民表達謝意，並表示他將在新的任期內繼續推動國家發展。普京還就烏克蘭戰爭、美俄關係、北約（NATO）與俄國關係等一系列問題回答記者提問。
普丁說，俄羅斯與 NATO 的任何直接衝突，都代表世界瀕臨第三次世界大戰。
普丁向支持者說：「無論有人多麼想壓制我們，我們的意志、我們的意識，歷史上從來沒有人成功過，他們現在沒有成功，也永遠不會成功。」他表示，一定會實現選前擬定的所有重大計畫和某些領域的宏偉計畫。
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