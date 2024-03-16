〈紐約匯市〉DXY創1月中以來最大單周升幅 日元在日銀會議前走貶

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-16 07:11

美元指數周五 (15 日) 升至逾一周高點，周線創約兩個月最大升幅。美國此前公布一系列經濟數據好壞參半，顯示經濟依舊穩定，可能促使聯準會 (Fed) 在更長時間內將利率維持在高檔，或是減少計劃的降息次數。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.08%，報 103.45，本周漲 0.7%，為 1 月中旬以來最大升幅。

周五數據顯示美國製造業表現穩健，上月製造業生產指數反彈 0.8%，高於市場預期，1 月數據則遭下修至 - 1.1%。此外，美國 3 月消費者信心和通膨預期幾乎沒有變化，密大消費者信心指數初值自 2 月的 76.9 小幅下滑至 76.5，Fed 追蹤的一年期通膨預期維持在 3% 不變，五年通膨預期則連續四個月持穩 2.9%。

Fed 政策會議即將於下周登場，雖然市場已預期 Fed 不會調整利率，但本周的消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 增幅超出預期，仍促使交易員削減對央行在未來降息的押注。

Moneycorp 北美結構主管 Eugene Epstein 表示：「在會議之前，沒有任何跡象顯示 Fed 可以在此時採取鴿派立場。這也是為何公債殖利率上升，美元走強，金價也下跌。這都是標準的關聯性，所以 Fed 可能在更長時間內維持高利率，他們沒有餘裕盡快降息。」

根據 LSEG 的利率機率 App，周五的利率期貨市場顯示，Fed 在 6 月降息的機率從周一的 71% 降至 57%，市場預期的降息次數也從年初的三到四次，減少至不到三次。

投資人也關注下周的日本央行 (日銀) 貨幣政策會議，市場預期日銀即將結束長達八年的負利率政策。自現任總裁植田和男上任後，央行內部便持續為退出超寬鬆政策做準備。

與此同時，日本大型企業周五與工會組織達成協議，今年度薪資談判爭取到的加薪幅度，初步統計平均為 5.28%，為 33 年新高，強化了對日銀即將退出負利率政策的看法。

日元貶 0.5%，至 149.03 日元兌 1 美元，處在逾一周低點。日元兌美元本周貶 1.3%，為 1 月中旬以來最大貶幅。

市場同時關注其他央行的決定，英國和瑞士央行利率會議也將在下周登場。英鎊下跌 0.11% 至 1.2739 美元。

歐元走勢變動不大，微升 0.02% 至 1.0887 美元。歐洲央行管理委員會成員 Olli Rehn 周五表示，管委會於上周開始討論何時降息。

加密貨幣方面，因風險情緒遭受打擊，比特幣一度自周四觸及的歷史高點回落 7%，截稿前下跌 3.7% 至 68,918 美元。

截至台灣時間周六 (16 日) 約 6:00 價格: