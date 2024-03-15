〈美股早盤〉通膨擔憂、四巫日來臨 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-15 21:50

美股主要指數周五 (15 日) 開低，原因是在美國央行下周召開貨幣政策會議之際，市場擔心通膨會影響央行首次降息時機，從而影響對利率敏感的股票。另外，「四巫日」來臨也增添美股波動。

截稿前，道瓊工業指數跌近 110 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌逾 130 點或近 0.8%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數跌近 0.9%。

「四巫日」是美股每季一次的金融衍生性商品到期日，分別發生在每年三、六、九、十二月的第三個周五。這一天，股指期貨、股指選擇權、個股期貨與個股選擇權同時到期。

而今晚這個「四巫日」，衝擊波顯然也可能不小。一組統計顯示，今晚將有逾 5 兆美元的金融衍生性商品即將到期。其中，名目價值 3.2 兆美元的指數選擇權將在周五美股開盤時到期，這裡面絕大多數合約與標普 500 指數掛鉤。

此外，根據 Asym 500 提供的數據，另外還將有 1.9 兆美元與個股和指數追蹤型 ETF 掛鉤的選擇權將在收盤時到期。

外媒調查顯示，近期通膨上升不太可能改變聯準會 (Fed) 決策者的預測，即今年降息 3 次、2025 年降息 4 次。

經濟學家表示，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 下周將連續第五次把利率維持在 5.25% 至 5.5% 區間不變，而首次降息時間將落在 6 月份。大多數受訪者認為，Fed 官員將在今年降息 3 次獲更多，而超過三分之一的受訪者預料降息兩次或更少。

市場分析指出，FOMC 的點狀圖可能會顯示維持降息 75 個的中位數，而經濟預測摘要 (SEP) 中，中性利率的預測中值可能會上升，因為至少有 5 名 FOMC 決策者表示，在會議期間可能會提高種性利率。

其他市場方面，通常被視為全球經濟風向標的銅價飆升至每噸 9,000 美元，因投資人押注全球製造業活動回升將推高對工業大宗商品的需求。

能源方面，油價維持在近四個月高位，此前國際能源總署 (International Energy Agency, IEA) 預測，在石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 維持減產的前提下，到 2024 年將出現供應短缺，改變了先前的供應過剩預測。

截至台北時間周五（15 日）22 時許：

焦點個股：

麥當勞 (MCD-US) 早盤股價上漲 0.76%，至每股 283.87 美元

麥當勞應用程式周五系統故障，導致全球多地用戶無法順利點餐。根據外媒報導，澳洲分公司發言人表示正在努力盡快解決這個問題。麥當勞日本公司在社群媒體網站 X 上表示，全國門市暫停營業。

在台灣，麥當勞點餐系統當地時間周五下午出現異常，部分餐廳、歡樂送及外送平台暫時無法交易。麥當勞發出聲明表示，系統當機主要原因為總部系統異常，目前狀況已解決。

Adobe(ADBE-US) 早盤股價下跌 11.97%，至每股 502.18 美元

Adobe 周五盤前股價下跌 12%，因為該公司黯淡的本季財測引發人們對激烈競爭的擔憂，並使那些希望透過生成式 AI 整合提振的投資人感到失望。該公司還面臨來自 Stability AI 和 Midjourney 等 AI 新創公司的競爭，這些新創公司希望挑戰 Adob​​e 多年來對圖形行業的控制。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.72%，至每股 171.75 美元

蘋果已達成 4.9 億美元和解協議了結一項集體訴訟。該訴訟指控執行長庫克隱瞞了中國 iPhone 需求下降的情況，欺騙了股東。初步和解協議周五 已向加州奧克蘭的美國地方法院提交，需要法官的批准。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月出口物價指數月增率報 0.8%，預期 0.2%，前值 0.9%

美國 2 月進口物價指數月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.8%

美國 2 月工業生產指數月增率報 0.1%，預期 0.0%，前值 - 0.6%

美國 3 月紐約 Fed 製造業指數報 - 20.90，預期 - 7.00，前值 - 2.40

美國 3 月密大消費者信心指數預期 77.1，前值 76.9

華爾街分析：