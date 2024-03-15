日本春季勞資談判結果出爐 日銀下周取消負利率預期升溫

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-15 19:30

日本最大工會聯合會 Rengo 周五 (15 日) 宣布「春鬥」初步結果，成員工會今年贏得 5.28% 的平均薪資漲幅，為 1991 年以來的最大漲幅，超出去年加薪幅度 3.8%，但不及此前提出的要求 5.85%。與此同時，這項結果也增強日銀 (日本央行、BOJ) 下周「取消負利率」的預期。

在初步統計結果中，基本工資平均成長 3.7%，高出去年的 2.33%。市場分析指出，日銀在替下周政策會議上結束負利率政策做最後安排。

NLI 研究所經濟研究主管 Taro Saito 表示：「這替日銀清除最後一個障礙，我認為它將在下周取消負利率並轉向政策正常化。如果他們現在按兵不動，市場將變得不穩定，日元可能會暴跌。」

每年春季，日本工會和管理層都會舉行談判，即所謂的「春鬥」，以便在 4 月日本財政年度開始前確定月薪。包括豐田、日立和松下在內的一些日企巨擘的談判於本周結束，許多公司完全滿足甚至超越工會要求。

新日鐵加薪幅度超出了要求，將月薪提高了創紀錄的 35,000 日元 (237 美元)，增幅達 14%。日本製造業工人工會 JAM 的 60 個附屬工會爭取到了 5.32% 的平均加薪，遠超過去年的增幅。

豐田汽車接受工會提出的每月加薪 28,440 日元 (合 193 美元) 的要求，這是自 1999 年首次公布可比數據以來的最大加薪幅度。

值得一提的是，隨著小型企業談判結束，Rengo 將定期更新統計數據。今年一個主要焦點是，強勁的薪資成長是否會擴散到更廣泛的勞動力。

日銀密切留意薪資談判結果，以判斷是否能實現 2% 可持續通膨的目標，強於預期的結果可能會說服日央行在下周二結束結束負利率時代，而不是等到四月份。

日銀前官員、日本綜合研究所所長 Yuri Okina 認為，早期薪資談判結果強勁，該行政策委員會將抓住周二結束負利率的機會。

他說：「有鑑於迄今為止薪酬談判結果強勁，我認為日銀有可能在 3 月份採取行動，此前我認為日銀本月或四月採取行動的可能性相同，而現在政策正常化的先決條件已經滿足。」

Dai-ichi Life Research Institute Institute 經濟學家 Yoshiki Shinke 則指出，初步統計結果將是支持在 3 月會議上取消負利率的一個重要因素。

Daiwa Institute of Research 資深經濟學家 Keiji Kanda 認為，今年春季薪資的穩健成長可能會促使經通膨調整後的實質薪資成長在 7 月至 9 月季度轉為正值，如果汽油補貼延長到 5 月份以後，轉折甚至可能在 4-6 月份出現。