比亞迪海外擴張面臨挑戰 可能達不到今年內部銷售目標

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-15 21:14

中國電動製造商比亞迪 (1211-HK) 今年 1 月交付量有史以來首次超越特斯拉 (TSLA-US)，但《華爾街日報》(WSJ) 報導指出這種狀況不清楚能持續多久，因為比亞迪在海外擴張方面面臨挑戰，今年很可能達不到內部的 40 萬輛海外汽車銷售目標。

《華爾街日報》強調，儘管比亞迪在中國國內市場取得成功，但仍在努力解決一些問題，例如市場需求低、價格高、品質控制方面的挑戰，還有關於市占策略的內部爭論。

具體問題包括汽車上的模具和歐洲倉庫的庫存過剩。因此比亞迪很可能無法實現今年 40 萬輛國際汽車銷量的內部銷售目標，去年在歐洲的銷量僅 1.6 萬輛左右。

然而，比亞迪此前向媒體表示，在董事長王傳福領導下，對國際市場展望依然保持樂觀態度。另外在「股神」巴菲特的支持下，該公司的目標是效仿日本和南韓汽車品牌在全球取得成功。

去年比亞迪獲利翻了一番達到約 40 億美元，市值保持在 700 億美元以上。然而比亞迪的國際之旅並非沒有學習曲線，就像現代汽車 (Hyundai) 等亞洲前輩一樣，在早期的國際市場擴張中面臨召回和品質問題。

儘管避免大範圍品質問題，但比亞迪電動巴士曾在倫敦發生起火等事件，而且在抵達國際市場後出現的車輛狀況堪憂，這表明其在處裡長途物流和保持品質標準方面面臨挑戰。