〈台幣〉放量擴大貶勢 收31.593元貶值9.6分

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-15 16:39

由於主要亞幣走弱，新台幣今 (15) 日成交值擴大，且全日處在貶值態勢，終場收在 31.593 元，貶值 9.6 分，台北外匯經紀公司成交值 14.69 億美元，貶幅 0.3%。

新台幣今日以 31.52 元、貶值 2.3 分開出後，最低一度來到 31.64 元，終場收在 31.593 元，貶值 9.6 分，台北外匯經紀公司成交值 14.69 億美元，全日高低價差 1.2 角。

主要亞幣也同步轉弱，韓元貶值超過 0.6%，新台幣貶 0.3%，日圓貶 0.25%，泰銖、星元貶近 0.2%，人民幣和港幣處平盤附近。

美國勞工部統計局公布 2 月 PPI 月增率多達 0.6%，高於市場預測的 0.3% 和 1 月的 0.3%，而以年增率來看， PPI 增幅 1.6% 也創 2023 年 9 月以來最高。

因此，市場開始出現聯準會恐不會在 6 月降息的雜音，造成美國 10 年期公債殖利率攀升 10 個基點至 4.294%，美元指數轉強。