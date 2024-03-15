雅茗-KY新總座上任 拚擴跨國版圖 全年轉盈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-15 18:44

連鎖餐飲集團雅茗 - KY(2726-TW) 今 (15) 日宣布，結盟皇冠集團為策略性股東，並由皇冠集團前總經理江錫毅出任總經理一職，雅茗董事長吳伯超期借重江錫毅跨國企業管理與國際營運發展實務經驗，帶領雅茗開拓新局，力拚今年營運轉盈，並啟動國際合作資源與併購。

雅茗表示，新營運團隊將會擴大主力品牌快樂檸檬在全球布局。

同時，雅茗會持續布建全球供應鏈平台，並拓展餐飲合盟平台，也將強化合作或投資併購，協助海外事業發展。

由於中國疫後經濟復甦速度較慢，加上雅茗因應市場競爭進行體質調整，去年稅後虧損約 1.07 億元，每股虧損 4.06 元。

但雅茗中國事業於去年底經主管機關核准處分後，已在 1 月底處分基準日進行 70% 股權處分，處分利益將在第一季回轉入帳。

雅茗說明，持有 30% 股權是保留在中國發展的可能性，料經濟周期調整復甦後，中國內需市場仍有可為。

雅茗新任總經理江錫毅畢業於美國加州大學機械工程、擁有加州商學碩士學位，以及豐富的海外工作經歷，包括美國，日本和上海。

在上海皇冠集團期間，江錫毅帶領團隊建立自有品牌，建立完善數據化管理、營運和財務系統，打造皇冠數位化時代，並獨家代理美國知名背包品牌 JANSPORT，打入電商市場，業績創下新高。

在全球缺工、缺料的大環境下，雅茗期待借助江鍚毅過去豐富經歷，帶領品牌 IP 和門店新世代升級，也導入 AI + 智能化茶飲設備。