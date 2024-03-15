華爾街大多頭：牛市還會很久 標普2026年攻上6500點

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-03-15 16:40

華爾街長期多頭、Yardeni Research 總裁 Edward Yardeni 預測，標準普爾 500 指數到 2026 年可能會上漲 26%，達到 6500 點。

他本周受訪時表示：「我認為這是一個長期的牛市。到年底我的股價仍然是 5400 點，一年前這是一個相當大膽的決定，但現在看起來相當保守，為什麼不繼續看更高呢？」

標普 500 指數今年迄今上漲 8%，至 5150 點左右，僅比 Yardeni 年底股市預測低 5%。

Yardeni 表示，市場廣度的改善令他感到鼓舞，市場廣度是指參與近期上漲趨勢的股票數量。他指出，等權重標普 500 指數最近創下歷史新高，就是一個例子，他認為，隨著更多科技股以外的股票上漲，動能交易可能會陷入停滯。

Yardeni 說：「我認為市場可能會擴大，而且我認為我們的動能也可能會減弱。」

他指出，投資者的看漲情緒高漲，表明周圍可能沒有足夠的空頭，來幫助多頭維持動能。

Yardeni 稱市場的擴張是「一件健康的事情」，並表示像這次這樣的牛市，可能會持續很長時間。

他說：「我認為我們已經過了必須證明這是牛市的地步。我想我們都知道這是牛市。牛市可以持續很長時間，直到我們遭受另一次經濟衰退的打擊。」

但由於聯準會更有可能降息而不是升息，Yardeni 認為未來一到兩年內不會出現經濟衰退。