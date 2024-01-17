美國銀行：本輪美股牛市處於中年 將持續至2033年

美國銀行技術策略 Stephen Suttmeier 最近在一份報告中說，目前的股市牛市可能會持續到 2033 年。

他觀察了 1950-1966 年以及 1980-2000 年美國股市的長期牛市，然後用它們作為繪製當前反彈的路線圖。

Suttmeier 在給客戶的視訊訊息中說：「要知道你要去哪裡，就得知道你去過哪裡。」

根據他的說法，目前的長期多頭於 2013 年 4 月開始，當時標普 500 指數超過了 2000 年網路泡沫和 2007 年房地產泡沫時期達到的高點。如今，這輪長期牛市已經進入第 11 個年頭，歷史表明，從這裡開始還有很長的路要走。

Suttmeier 說：「自 2013 年突破 2000 年和 2007 年的高點以來，目前的長期牛市處於中年階段，可能會持續到 2020 年代末到 2030 年代初。」

根據 Suttmeier 的報告，以過去的表現為指導，今天的反彈將在 2029 年至 2033 年之間結束。

對 Suttmeier 來說，這是一個看漲的信號，他預計標普 500 指數在 2024 年大部分時間都將在 5000 點以上交易，這部分要歸功於與總統選舉周期第四年相關的積極季節性因素。

他指出，美股各個類股正在形成的看漲「杯柄形態」(Cup and Handle Pattern)，這一型態通常會在進一步上漲之前出現。

Suttmeier 說：「從 1950 年、1980 年和 2013 年的長期多頭突破疊加圖來看，標普 500 指數在 2024 年的大部分時間，可能會在 5000 點以上。這證實了標普 500 指數分別接近 5200 點和 5600 點的看漲形態。」

依據其說法，如果標普 500 指數上漲至 5600 點，就意味著比目前水準上漲 18%，甚至超過目前華爾街最樂觀的預測。