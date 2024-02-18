道指、標普500指數屢創紀錄 牛市動力為何？

鉅亨網新聞中心 2024-02-18 11:08

自 12 月底以來，美股至少 3 回單日大跌後又迅速收復失地，標普 500 指數和道指今年屢次創下歷史新高，讓投資人好奇這牛市背後的動力。

周二公佈的 1 月消費者物價指數 (CPI) 高於預期，令投資者對即將降息的信念動搖。投資者本傾向預期美國聯準會 (Fed) 最早 3 月或 5 月降息，且今年 6 次降息、每回 25 個基點。

然而，接下來兩日，美股卻收復周二全部或大部分跌幅，標普 500 指述周四又再創歷史紀錄，為今年以來第 11 次創紀錄。

Ned Davis 研究公司首席全球投資策略師 Tim Hayes 報告指出，美股所以回升，是因為降息延遲並非大災難，周二只是出現膝反射般的反應。市場只是懷疑「看漲事件的出現時機」(本例為降息)，這不同於對「看跌事件的擔憂」，例如通膨復甦或經濟成長崩盤等。

道指周二下挫 500 點以上或 1.4%，創去年 3 月以來最高單日跌幅，同日標普 500 指數下跌 1.4%、那指也收低 1.8%。但周四又因 1 月零售銷售數據疲於預期，緩解投資人對經濟飆升將引發新一輪通膨浪潮的擔憂，激勵美股上升。周五再因 1 月生產者物價指數 (PPI) 高於預期，美股回落。

最終道指周線下降 0.1%，而標普 500 指數下跌 0.4%，結束連續 5 周的漲勢。

獨立投資者聯盟投資長 Chris Zaccarelli 表示，市場容易對數據過冷或過熱反應，但需要更多數據才能建立新趨勢，或證明這一周的數據只是一個崁。

他認為今年的投資主題並非 Fed 降息幾次，而是經濟持續擴張、不陷入衰退才會讓牛市持續下去，倘若經濟衰退或成長嚴重放緩，將大幅中斷美股 2022 年底起的反彈漲勢。

Ned Davis 研究公司的 Hayes 指出，美股反彈與芝加哥期權交易所波動率指數 VIX 指數的回調具有啟發性。該指數用以衡量未來 30 天內標普 500 指數的波動性，華爾街也將其稱為恐慌指數。

VIX 指數周二突破 15，結束該指數連續 63 個交易日低於該水準的紀錄，但隨即回落，周五來到 14.41。

Hayes 認為，倘若周二美股大跌是因投資者對「看跌事件的擔憂」加劇 (本例中為通膨復甦)，那麼接下來兩天就不會迅速復甦，VIX 指數也不會如此快速下降。

儘管如此，一些市場觀察家對期權市場放空 VIX 的交易感到不安，隨著 VIX 指數飆升，投資人被迫平倉，也是周二美股遭拋售的部分原因，分析師警告，未來可能會出現進一步的動盪，或可借鏡 2018 年震撼市場的「波動性末日 (Volmageddon)」事件。

當時 VIX 從 20 點暴漲至 40 點，試圖回補 VIX 期貨空單的投機客被迫平倉，美股應聲崩跌、導致 VIX 相關 ETF 因波動過劇暫停交易，且至少一檔 ETF 直接下市。

與此同時，股市的快速反彈也令希望股價持續回調的交易者大失所望。Arbeter Investments 總裁技術分析師 Mark Arbeter 指出，投機者持續趁股價大跌而買進。

他認為，「從技術上看肯定會出現更多下行」，但主要股指仍處於自 10 月 27 日低點以來的上行趨勢。 標普 500 指數降至其 21 日的移動均線附近 (技術圖上重要支撐位)，然後反彈，周四來到 4930 點，如果跌破該支撐位，那較小的支撐位和 50 日簡單移動均線 (SMA) 會在 4800 點。