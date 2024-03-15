櫃買市場業績發表會點亮AI應用等5大特色主題 3/21起登場

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-15 12:03

配合上櫃公司 112 年度財務報告的公布，櫃買中心將自 113 年 3 月 21 日起一連推出「富櫃 200(一)」、「AI 應用」、「富櫃 200(二)」、「精緻生活」及「生技與半導體」等 5 場特色主題之「櫃買市場業績發表會」。

櫃買中心表示，「富櫃 200 指數」挑選具流動性且市值規模最大的 200 檔上櫃股票為成分股，可有效追蹤上櫃股票市場走勢，已成為櫃買市場代表性的投資標竿，故 3 月 21 日由「富櫃 200」揭開序幕，邀請富櫃 200 指數成分股中的全方位無塵室機電工程大廠–聖暉 (5536-TW)、高科技產業專業統包工程廠–朋億 (6613-TW) 及精密網版研發製造商–倉和 (6538-TW)。

另因應 AI 時代的浪潮，3 月 26 日特邀 AI 相關應用的公司，包括伺服器管理晶片 (BMC) 全球大廠–信驊 (5274-TW)、網通裝置檢測驗證領導廠商–耕興 (6146-TW) 及工控記憶體模組廠–宜鼎 (5289-TW)；3 月 27 日則延續「富櫃 200」主題，邀請專業電感製造商–臺慶科 (3357-TW)、PCB 及載板乾製程設備廠–群翊 (6664-TW) 及全球規模第三大倒車雷達供應商–同致 (3552-TW)。