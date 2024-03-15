櫃買市場業績發表會點亮AI應用等5大特色主題 3/21起登場
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-15 12:03
配合上櫃公司 112 年度財務報告的公布，櫃買中心將自 113 年 3 月 21 日起一連推出「富櫃 200(一)」、「AI 應用」、「富櫃 200(二)」、「精緻生活」及「生技與半導體」等 5 場特色主題之「櫃買市場業績發表會」。
櫃買中心表示，「富櫃 200 指數」挑選具流動性且市值規模最大的 200 檔上櫃股票為成分股，可有效追蹤上櫃股票市場走勢，已成為櫃買市場代表性的投資標竿，故 3 月 21 日由「富櫃 200」揭開序幕，邀請富櫃 200 指數成分股中的全方位無塵室機電工程大廠–聖暉 (5536-TW)、高科技產業專業統包工程廠–朋億 (6613-TW) 及精密網版研發製造商–倉和 (6538-TW)。
另因應 AI 時代的浪潮，3 月 26 日特邀 AI 相關應用的公司，包括伺服器管理晶片 (BMC) 全球大廠–信驊 (5274-TW)、網通裝置檢測驗證領導廠商–耕興 (6146-TW) 及工控記憶體模組廠–宜鼎 (5289-TW)；3 月 27 日則延續「富櫃 200」主題，邀請專業電感製造商–臺慶科 (3357-TW)、PCB 及載板乾製程設備廠–群翊 (6664-TW) 及全球規模第三大倒車雷達供應商–同致 (3552-TW)。
櫃買中心亦指出，為彰顯櫃買市場多元及完整的產業聚落，3 月 28 日以「精緻生活」為主軸，邀請與大眾日常生活息息相關且表現良好的特色公司，包括國內前三大電梯製造商–崇友 (4506-TW)、熱轉印膜印刷廠–森田 (8410-TW) 及空調與商用洗衣代理商–上洋 (6728-TW)；此外，臺灣半導體產業向來具備堅強的實力，而生技產業則為臺灣產業發展的重點項目，該二產業更是櫃買市場前三大產業族群，故 3 月 29 日聚焦於「生技與半導體」，由提供視力健康的生技公司–大學光 (3218-TW)、專業半導體及面板設備廠–均豪 (5443-TW) 及均華 (6640-TW) 到場說明公司財務業務及產業概況。
本系列共將舉辦 6 場次的業績發表會，後續於 4 月 9 日還有「民生經濟」主題壓軸登場，希望透過櫃買市場業績發表會平台，使上櫃公司能適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步瞭解企業營運發展機會或挑戰，也提供投資人表達意見的平台，達到雙向交流的機會。本系列之櫃買市場業績發表會主題豐富，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇