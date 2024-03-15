〈美股盤後〉美PPI升幅超預期 四大指數盡墨 道瓊止步連三紅

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-15 05:14

美國公布最新生產者物價指數 (PPI) 數據顯示通膨高於預期後，美股四大指數周四 (14 日) 全面收黑，道瓊止步連三漲，標普 500 和那指也延續跌勢，火熱的通膨數據推高美債殖利率。

PPI 數據反映聯準會 (Fed) 在實現 2% 通膨目標方面面臨挑戰，美債殖利率走高，美股下跌。繼消費者物價指數 (CPI) 後，PPI 也顯示成本壓力升高，2 月月增率達 0.6%，排除食品和能源價格後的核心 PPI 則月增 0.3%，雙雙高於預期。與此同時，美國 2 月零售銷售反彈 0.6%，但增幅低於預期。

報告發布後，美股起初表現強勁，但開盤後不久即失去動能，道瓊終場跌逾百點或 0.35%，標普 500 和那指均收黑 0.3%。標普各大板塊中，又以對利率較敏感的公用事業和房地產類股表現最糟，分別下跌 0.8% 和 1.6%。

輝達 (NVDA-US) 終場收低逾 3%，費半跌近 1.8%。隨著投資人獲利了結，費半本周迄今已跌 3.5%。

美國 10 年期公債殖利率攀升 10 個基點至 4.294%，為本月初以來最高。交易員削減對聯準會今年降息的押注，利率交換市場完全消化 7 月首次降息的預期。

市場預估 Fed 將在 3 月 19 日至 3 月 20 日的會議上連續五度維持利率不變。芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，6 月首次降息的機率已從一周前的 81.7% 下滑至 62.9%。

接下來投資人將焦點放在 Fed 最新的點陣圖預測。根據 12 月點陣圖，官員們預估今年將降息三次，每次 25 個基點。

美股周四 (14 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 137.66 點，或 - 0.35%，收 38,905.66 點。

標普 500 指數下跌 14.83 點，或 - 0.29%，收 5,150.48 點。

那斯達克綜合指數下跌 49.24 點，或 - 0.30%，收 16,128.53 點。

費城半導體指數下跌 85.30 點，或 - 1.75%，收 4,783.65 點。

NYSE FANG + 指數下跌 26.56 點，或 - 0.27%，收 9,809.64 點。

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