美股重點新聞摘要2024年03月15日
鉅亨網新聞中心 2024-03-15 08:15
今日操盤前瞻
日本公布春季勞資談判結果
美國 2 月進口物價指數、工業生產
美國 3 月密大消費者信心指數初值
路透：拜登下周於亞利桑那州宣布向英特爾補貼數十億美元
路透援引兩位知情人士說法稱，美國總統拜登 (Joe Biden) 和商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 計劃下周在亞利桑那州宣布向英特爾 (INTC-US) 提供數十億美元補貼的消息。閱讀全文...
蘋果收購加拿大新創公司 DarwinAI 加速人工智慧競賽
彭博周四 (14 日) 援引知情人士消息報導，蘋果今年早些時候收購加拿大人工智慧 (AI) 新創公司 DarwinAI，數十名 DarwinAI 員工已加入蘋果 AI 部門，在大舉進軍生成式 AI 之前增添實力。閱讀全文...
歐盟議會通過全球第一部人工智慧法案
《華爾街日報》官網周三 (13 日) 報導，歐盟議會通過《人工智慧法》，這是「全世界第一部」全面的人工智慧法律。閱讀全文...
比特幣 ETF 強力吸金 單日超過 10 億美元
自 1 月 11 日上市以來，比特幣 ETF 一直在快速吸金。而在周二 (12 日)，10 支比特幣 ETF 單日資金流入創下新高點，首次超過 10 億美元。閱讀全文...
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