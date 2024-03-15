美股重點新聞摘要2024年03月15日

今日操盤前瞻

路透：拜登下周於亞利桑那州宣布向英特爾補貼數十億美元

蘋果收購加拿大新創公司 DarwinAI 加速人工智慧競賽

彭博周四 (14 日) 援引知情人士消息報導，蘋果今年早些時候收購加拿大人工智慧 (AI) 新創公司 DarwinAI，數十名 DarwinAI 員工已加入蘋果 AI 部門，在大舉進軍生成式 AI 之前增添實力。 閱讀全文...

歐盟議會通過全球第一部人工智慧法案

自 1 月 11 日上市以來，比特幣 ETF 一直在快速吸金。而在周二 (12 日)，10 支比特幣 ETF 單日資金流入創下新高點，首次超過 10 億美元。閱讀全文...