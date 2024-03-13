〈台幣〉大怒神台股vs.平靜匯市 收貶4.8分至31.46元

台股加權指數今 (13) 日一度衝上 20112 點再寫新猷，惟開高走低，震盪多達 246 點，反觀新台幣狹幅整理，最低一度來到 31.49 元，貶值 7.8 分，終場收在 31.46 元，貶值 4.8 分，台北外匯經紀公司成交值 10.01 億美元。