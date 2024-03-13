〈台幣〉大怒神台股vs.平靜匯市 收貶4.8分至31.46元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-13 16:51
台股加權指數今 (13) 日一度衝上 20112 點再寫新猷，惟開高走低，震盪多達 246 點，反觀新台幣狹幅整理，最低一度來到 31.49 元，貶值 7.8 分，終場收在 31.46 元，貶值 4.8 分，台北外匯經紀公司成交值 10.01 億美元。
新台幣今日以 31.44 元、貶值 2.8 分開出，隨即呈現緩貶態勢，低見 31.49 元，與昨日的低點持平，終場收在 31.46 元，貶值 4.8 分，台北外匯經紀公司成交值 10.01 億美元。
觀察主要亞幣，人民幣、韓元貶值 0.2% 上下，新台幣收貶 0.15%，日圓轉為小貶，港幣處平盤，泰銖逆勢升約 0.1%。
統一投顧分析，美國 2 月核心 CPI 年增率由上月 3.9% 降至 3.8%，顯示通膨持續降溫，有助降息預期持續發酵。
而台股資金面上，3 月多檔 ETF 上市有利內資資金量能，再加上 Nvidia 3 月 18 日將召開 GTC 大會，預期發表新一代 AI 伺服器晶片 B100，有助支撐 AI 相關個股表現，惟須留意，台股月季均線正乖離過大，短線高檔震盪。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇