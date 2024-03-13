KPMG：不再追求便宜人力 企業將逐「低碳電力」而居

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-13 18:59

環境部後天 (15 日）將召開第一次碳費費率審議會，民間也正燃起「碳焦慮 」。KPMG 今 (13) 日舉辦「淨零排放與綠電採購管理研討會」，邀請產學界相關領 域專家主講從淨零與綠電相關議題，KPMG 安侯永續董事總經理黃正忠指出，綠電的應用已沒有回頭路，只能積極往前，能快不能慢，未來企業勢將逐「低碳電力」而居。

該研討會從淨零排放目標、國內用電大戶條款規範與全球尺度的 RE100 倡議，探討台灣企業在綠電採購與管理的需求、交易現況及面臨的議題，以協助企業積極實現綠電使用承諾，達成 2050 淨零碳排目標。

去 (2023) 年是人類在地球上有記錄以來最熱的一年，可預期氣候變遷帶來的災害將是有增無減。黃正忠提醒，企業界對於綠電的應用沒有回頭路，只能積極往前，能快就不要慢、能廣就不要窄。有別於以往選擇可提供便宜人力的國家地區走，現在設廠的首要考量應該是尋找可以提供低碳或零碳能源的方法。

黃正忠強調，可以預見的是，未來企業勢將逐「低碳電力」而居，不限於綠電，應包括整個綠電供應鏈，像一個共生的生態系，從人力、物力、財力、技術到綠憑證等，每個環節的角色都很重要，環環相扣，缺一不可。

中華經濟研究院為全球再生能源倡議 RE100 的區域倡議夥伴，其國際經濟所能源與環境研究中心博士羅時芬表示，RE100 匯聚全球最具影響力企業，以電力需求端的角度共同倡議提升使用綠電的友善環境，加入的企業須公開承諾在 2050 年達成 100% 綠電目標，並可透過自發自用、購買綠電憑證、簽訂綠電購電合約等策略，減少範疇二的溫室氣體排放，以逐步達成淨零排放目標。

在迎向淨零碳排的過程中，AI 成為幫助各產業加速達成目標、精準控管碳排的最佳輔助工具。資策會數位轉型研究院能源數據科技中心副主任洪永杰強調，依據國際能源總署（IEA）2050 淨零路徑規劃，節能是邁向淨零排放的首要燃料，面對全球淨零碳排趨勢，應以最快速、有效率的方式持續推動節能，以快速獲得減排成效。

洪永杰說明，透過主動式節能數據服務，結合智慧量表與 AI，善用 AI 分析用電數據，識別高能耗電器的使用模式和能耗，以 MOVE（Mechanism、Operation、Visible、Ecosystem）的原則推動住宅部門的節能工作，並透過行為科學引導用戶改變行為，更能找到節能改善的機會。

關於綠電採購與交易。KPMG 畢馬威財務諮詢的副總經理林文棟指出，台灣 2023 年發電量達 267.1 億度，太陽能占逾五成，而離岸風電在未來三年內將大幅成長，有望與太陽能發電量相當。然而能源署公告，112 年度不到 1% 的綠電是以直供予用戶，13% 轉供予用戶，其次約 7% 是躉售予再生能源售電業 ，最後約 79% 還是躉售予台電，因此市場上的綠電仍屬有限。