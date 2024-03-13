大金空調100週年 台代理和泰興看好商用市場增長

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-13 14:26

空調大廠大金適逢 100 週年並於今 (13) 日舉行新品發表會，大金在台代理商和泰興業表示，預期電價調漲將對節能空調產品需求增加，尤其商用商機更大，其成長幅度將超過家用空調。

和泰興策略長張岳龍指出，空調市場今年有三大特點，第一、空調對顧客來說已經不是奢侈品而是生活必需品；第二、空調需求從溫度變成節能環保、舒適等；第三、包含商用大樓、廠商等企業用戶隨著電費增加，基於節能已經找大金來規劃設計，這部分的商機很大。

張岳龍認為，雖然空調受到天氣因素影響大，不過預期今年家用、商用成長都會很大，其中最大增幅會來自企業用戶商業空調。

大金會計年度 3 月是最後一個月，公司正在做最後衝刺，預計從去年 4 月到今年 3 月的年度營收可望達到 4 兆 2400 億日圓，營業利益達到 4000 億日圓。

各地區去年 4-12 月的營收狀況方面，跟前一年相比，日本成長 107%、歐洲 103%、中國 105%、亞洲 106%、美國 116%，所有地區都超越前一年。