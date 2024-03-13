〈貴金屬盤後〉通膨削弱Fed降息預期 黃金9連漲後止步 承壓跌逾1%

鉅亨網編譯許家華 2024-03-13 06:10

黃金價格周二 (12 日) 承壓跌逾 1%，係因美國通膨數據令聯準會快速降息的前景黯淡，黃金價格在創紀錄的 9 連漲後止步。

4 月交割的紐約黃金期貨下跌 1% ，收每盎司 2166.1 美元。

黃金現貨價格下跌 1.18% ，報每盎司 2156.86 美元，自上周五因美國勞動力市場數據提振降息預期，創下的 2194.99 美元歷史新高下跌。

美國 2 月消費者物價穩健上漲，顯示通膨有一定黏性。數據顯示，2 月消費者物價指數 (CPI) 月升 0.4%，年率上漲 3.2%，高於預期的 3.1%。

紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「CPI 數據有點令人擔憂，但市場本就預期出現高位，因此最初的反應有點平淡，但此後價格就一直波動。」

他認為黃金多頭仍會尋找推高金價的理由。「現在焦點將轉向下周的 Fed 會議，屆時將有更新數據。」

根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 6 月降息的可能性約為 70%。下次 Fed 政策會議預計於 3 月 20 日召開。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略全球主管 Bart Melek 表示：「2 月份 CPI 數據超出預期，意味著 Fed 可能還沒有準備好降息。」

低利率環境有利黃金，因為這會降低投資者持有黃金的機會成本。